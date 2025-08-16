В Белорецке появится Центр искусственного интеллекта

Объём инвестиций на первом этапе составит до 150 миллионов рублей. Центр перспективных разработок в сфере ИИ планирует создать предприниматель из Санкт-Петербурга Сергей Гумеров. Родом он как раз из Белорецка. И считает свой родной город местом силы. В своё время мужчина окончил Белорецкую компьютерную школу, а сейчас является генеральным директором IT-компании.
Одним из основных направлений работы центра станет создание модели для поддержки принятия решений. Сейчас компания работает над подобными проектами в атомной промышленности и сельском хозяйстве.
ИИ поможет принимать высокоточные решения с оценёнными последствиями и выбранными оптимальными путями. Например, разработка поможет предотвращать аварии на производствах, повысить эффективность расходования средств в промышленности и ЖКХ, прогнозировать цены на продукцию и решать социальные проблемы.