В Белорецке появится Центр искусственного интеллекта

Объём инвестиций на первом этапе составит до 150 миллионов рублей. Центр перспективных разработок в сфере ИИ планирует создать предприниматель из Санкт-Петербурга Сергей Гумеров. Родом он как раз из Белорецка. И считает свой родной город местом силы. В своё время мужчина окончил Белорецкую компьютерную школу, а сейчас является генеральным директором IT-компании.