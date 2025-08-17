В ночном ДТП на трассе Башкирии погиб подросток на питбайке

В ночь на 17 августа в Белебеевском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась на 1 км автодороги Белебей — Ермекеево — Приютово.

По информации главного госавтоинспектора региона Владимира Севастьянова, 42-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Калина», при повороте налево столкнулся с питбайком, за рулём которого находился 14-летний подросток.

К сожалению, учащийся восьмого класса одной из школ района скончался до прибытия скорой помощи. На месте происшествия работают следователи, эксперты и криминалисты МВД республики.