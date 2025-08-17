Герой России из Башкирии рассказал, что помогает авиации выполнять задачи в зоне СВО

Неделя прошла под знаком авиации. В воскресенье отмечают День Воздушного флота России. А незадолго до этого, 12 августа, чествовали всех причастных к Военно-воздушным силам. Для Башкортостана ВВС имеет особое значение. В республике, например, производят двигатели для истребителей, которые защищают воздушные границы страны и сейчас активно выполняют задачи в зоне спецоперации.

Если углубиться в историю, то один из самых именитых летчиков Великой Отечественной – дважды Герой Советского Союза Муса Гареева. Он совершил около 250 боевых вылетов. Войну закончил майором, штурманом полка.