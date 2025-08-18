В Башкирии полицейские уничтожили дикорастущую коноплю

В Башкирии в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2025» сотрудники правоохранительных органов ликвидировали очаги произрастания дикорастущей конопли. Мероприятия направлены на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в МВД республики, в Давлекановском районе на заброшенном поле возле села Ивановка с помощью трактора уничтожили коноплю на площади 0,2 гектара. С начала года в республике уже выявлен 31 очаг произрастания наркосодержащих растений.

В ведомстве отметили, что работы проводилось по предписаниям, выданным главам сельских поселений и землевладельцам. Полицейские также проводят разъяснительные беседы с населением о необходимости своевременного уничтожения таких растений. За нарушение требований законодательства предусмотрены административные штрафы.