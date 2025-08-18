В пещере Башкирии обнаружили 12 видов летучих мышей

В пещере Шульган-Таш ученые выявили 12 видов летучих мышей. Среди обнаруженных видов: ночница Брандта, усатая ночница, водяная ночница, прудовая ночница, ночница Наттерера, бурый ушан, северный кожанок, нетопырь Натузиуса, карликовый нетопырь, рыжая вечерница, малая вечерница и двухцветный кожанок.
По данным исследователей, большинство рукокрылых зимуют в северной части Сталагмитового зала, остальные прячутся в труднодоступных пустотах пещеры.
Особый интерес представляют особенности их жизнедеятельности. Одна летучая мышь способна за ночь съесть до 250 комаров. Кроме того, они играют важную роль в экосистеме, участвуя в опылении растений. Характерной особенностью является способ спать вниз головой, что облегчает им взлет. Молодые особи первое время летают вместе с матерью, цепляясь за её шерсть, а подрастая, остаются висеть вниз головой, ожидая её возвращения.
Фото: заповедник «Шульган-Таш», Vk