В пещере Башкирии обнаружили 12 видов летучих мышей

Особый интерес представляют особенности их жизнедеятельности. Одна летучая мышь способна за ночь съесть до 250 комаров. Кроме того, они играют важную роль в экосистеме, участвуя в опылении растений. Характерной особенностью является способ спать вниз головой, что облегчает им взлет. Молодые особи первое время летают вместе с матерью, цепляясь за её шерсть, а подрастая, остаются висеть вниз головой, ожидая её возвращения.