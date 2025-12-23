В Уфе осудили 22-летних наркокурьеров

Как сообщили в прокуратуре, в июне прошлого года обвиняемые стали курьерами интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. В их обязанности входило оборудование тайников на территории города и последующее распространение наркотиков. Оплату за преступную деятельность молодые люди получали в криптовалюте. Для легализации незаконных доходов они проводили конвертацию, после чего выводили средства на свои банковские счета. Таким образом, они получили более 110 тысяч рублей.