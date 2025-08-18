В ночь на 19 августа жители Башкирии увидят парад планет

Сегодня ночью, 19 августа, жители Башкирии смогут стать свидетелями удивительного астрономического явления – парада планет.
Как сообщили в Уфимском городском планетарии, в это время на небе выстроятся в ряд сразу четыре ярких небесных тела: Меркурий, Венера, Юпитер и Луна. По словам ученых, наблюдать за этим зрелищем можно будет по всей стране примерно за час до восхода Солнца. В Башкирии парад планет образуется ориентировочно с 5 до 6 утра.
Венера, Юпитер и Луна будут находиться на такой высоте, что их можно будет увидеть даже над крышами зданий в крупных городах. На данный момент Луна убывает и предстанет в виде тонкого серпа.
Фото: Уфимский планетарий, Vk