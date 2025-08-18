В Уфе наградили победителей проекта «Мир возможностей»

В Уфе наградили победителей партийного проекта «Мир возможностей». Пять школьников из Дюртюлинского района и Нефтекамска получили награды и путёвки в «Артек». Подростки проводили открытые уроки у себя в школах на тему здорового образа жизни и правильного питания. Эксперты признали их проекты одними из лучших.