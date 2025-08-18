В Уфе проходят предсезонные тренировки сборных по шорт-треку

Сразу три сборные по шорт-треку проводят предсезонную подготовку в уфимском Центре имени Семена Елистратова. Это группа под руководством Андрея Максимова, сборная Санкт-Петербурга, а также юниоры из Казахстана. На льду тренируются и те, кто примет участие в Олимпийских играх в Милане.
Сезон в шорт-треке ещё не стартовал, но лёд в уфимском Центре имени Семёна Елистратова уже загружен с утра до вечера. Тем более, предстоящий сезон особенный, олимпийский. Для группы под руководством Андрея Максимова эта арена стала уже практически домашней. Сборная тренируется здесь ежегодно, в этот раз занятия стартовали в начале июня.
Вместе с национальной сборной России тренируется и группа спортсменов из Санкт-Петербурга. Представители этого региона регулярно становятся победителями и призерами всероссийских соревнований. В Уфу приехали не только взрослые шорт-трекисты, но и юниоры.
На время сборов Центр шорт-трека стал домом и для юниоров из Казахстана. Сейчас они отрабатывают второй двухнедельный цикл. Спортсмены готовятся к этапу Кубка мира, который станет для них домашним.
Одна из причин, по которой сборные выбрали именно наш центр для тренировок, — подвижные маты. Такая конструкция позволяет наиболее эффективно гасить силу удара, чтобы спортсмены избегали травм при падении.
Впереди у наших спортсменов два чемпионата России. При этом одна из целей тренировок — поддерживать форму для возможного участия в международных стартах. А в октябре состоится этап Кубка России, который примет именно уфимский Центр шорт-трека.