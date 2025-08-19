В Башкирии прошел этап марафона «Земля спорта – 2025»

В Ишимбайском районе у подножия горы Торатау прошёл региональный этап марафона «Земля спорта – 2025». В рамках фестиваля участники могли попробовать свои силы в разнообразных спортивных дисциплинах: силовой экстрим, мас-рестлинг, волейбол, борьба корэш, стрельба из лука, лапта, семейные активности, эстафета ГТО – каждый нашел испытание по душе.
Проект реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Победители в нескольких номинациях будут представлять регион на всероссийском этапе фестиваля «Земля спорта», который пройдет 20 сентября в Сочи.