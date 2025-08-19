В Нацархиве Башкирии провели реставрацию метрических книг из Курганской области

В Национальном архиве Республики Башкортостан завершилась реставрация более 123 экземпляров метрических книг из Курганской области. В первую очередь сотрудники прочли документы, написанные на арабском языке.
После идентификации были вычислены порядка десяти новых деревень, не указанных в перечне. Метрические книги были подшиты и приведены в должный вид, а позже отсканированы. Документы были отданы обратно, а в Национальном архиве Башкортостана они остались на электронных носителях. Эта большая работа была начата еще в 2022 году, когда в районном краеведческом музее Курганской области были замечены метрические книги башкирских сёл и деревень.
Такие работы дают возможность более подробно изучать башкирские села и деревни, находящиеся за пределами республики, составлять родословные.