В Нацархиве Башкирии провели реставрацию метрических книг из Курганской области

В Национальном архиве Республики Башкортостан завершилась реставрация более 123 экземпляров метрических книг из Курганской области. В первую очередь сотрудники прочли документы, написанные на арабском языке.

После идентификации были вычислены порядка десяти новых деревень, не указанных в перечне. Метрические книги были подшиты и приведены в должный вид, а позже отсканированы. Документы были отданы обратно, а в Национальном архиве Башкортостана они остались на электронных носителях. Эта большая работа была начата еще в 2022 году, когда в районном краеведческом музее Курганской области были замечены метрические книги башкирских сёл и деревень.

Во время мероприятия представитель нашей республики в Челябинской области обратился к ним и во время экскурсии увидел, что в музее хранятся вот такие уникальные документы – метрические книги. В процессе переговоров они договорились, что они передадут их нам на сканирование и реставрацию.

Зульфар Гатиятуллин, заместитель директора Национального архива Республики Башкортостан

Такие работы дают возможность более подробно изучать башкирские села и деревни, находящиеся за пределами республики, составлять родословные.

Электронный вариант будет в открытом доступе, и любой желающий гражданин может зайти на сайт Национального архива Республики Башкортостан и получить данные по своей деревне.

Альфир Баимов, представитель Республики Башкортостан в Челябинской области
