В Башкирии четыре ребёнка стали жертвами пьяных водителей

В Башкирии за прошедшие сутки зафиксировали четыре аварии с участием детей. При этом один ребёнок в ДТП скончался.

В Альшеевском районе ранее лишенный прав водитель наехал на 12-летнюю девочку, что привело к её смерти. В Янаульском районе автомобилист с двумя детьми в салоне не справился с управлением и перевернулся. Детей направили в нейрохирургическое отделение. В Зианчуринском районе водитель на машине допустил столкновение с мотоциклом, в котором находилась несовершеннолетняя пассажирка.