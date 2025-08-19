В Башкирии четыре ребёнка стали жертвами пьяных водителей

В Башкирии за прошедшие сутки зафиксировали четыре аварии с участием детей. При этом один ребёнок в ДТП скончался.

В Альшеевском районе ранее лишенный прав водитель наехал на 12-летнюю девочку, что привело к её смерти. В Янаульском районе автомобилист с двумя детьми в салоне не справился с управлением и перевернулся. Детей направили в нейрохирургическое отделение. В Зианчуринском районе водитель на машине допустил столкновение с мотоциклом, в котором находилась несовершеннолетняя пассажирка.

В ГАИ отметили, что все водители были в состоянии алкогольного опьянения. С начала года в пьяных ДТП погибли 38 человек.

