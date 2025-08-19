Глава Башкирии рассказал о женщинах-волонтерах в зоне СВО

Глава Башкортостана на своей странице рассказал о женщинах-волонтерах в зоне СВО. Радий Хабиров сообщил, что сегодня в Луганске к работе в госпиталях приступила уже 20-я группа добровольцев «Первой юрты».
Проект был запущен в ноябре прошлого года по инициативе жительниц республики, которые решили помочь бойцам. В ЛНР они ухаживают за ранеными, кормят их, сопровождают на процедуры, дежурят в отделениях, помогают во всем, где нужна помощь.
Смена длится две недели. И многие не ограничиваются одной поездкой. Всего за время существования проекта «Первая юрта» в нем приняли участие 146 женщин из 32 районов республики.