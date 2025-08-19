Телеканал БСТ покажет специальный репортаж из зоны СВО

Наши бойцы на передовой продолжают нести службу, день за днем приближая победу. Важно, что их вклад, а часто – настоящие подвиги не остаются незамеченными.

Лейтенанта Белова с позывным «Гений», заместителя командира подразделения противодействия БПЛА полка «Башкортостан» совсем недавно приказом министра обороны России за проявленную инициативу при выполнении задач в зоне СВО наградили медалью «За воинскую доблесть» I степени. Вручил её заместитель командира полка «Башкортостан» по военно-политической работе Александр Мельченко.