В Уфе начали судить воспитательницу, которая била детей

В деле два эпизода, которые произошли в частном детском саду. По версии следствия, педагог во время прогулки ударила одну из малышек по лицу, а после протащила по улице и оставила лежать в снегу.
Аналогичные методы воспитания женщина проделала и с другим воспитанником. Произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения. Женщине грозит до двух лет колонии.
Дело рассматривается в мировом суде Орджоникидзевского района. Как сообщили родители, воспитательница до сих пор не принесла извинений, а садик поменял название.