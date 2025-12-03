В Уфе вынесли приговор экс-воспитательнице, избившей детей

Сегодня в Уфе осудили воспитателя элитного частного детского сада за избиение малышей. Решение вынесли в мировом суде Орджоникидзевского района. Фемида приговорила женщину-педагога к 400 часам обязательных работ и запретила три года заниматься воспитательно-педагогической деятельностью. При этом ни одна из сторон решением суда довольна не осталась. Подробности – в нашем сюжете.

На скамью подсудимых воспитательницу частного детского сада Айвику Симонову привело умышленное причинение вреда здоровью детей и нежелание принести извинения за это. Ни раскаяния, ни каких-либо комментариев из уст женщины-педагога вплоть до приговора никто так и не услышал. Видимо поняв, что наказания уже точно не избежать, воспитательница все-таки прервала обет молчания. И прямо в зале судебных заседаний попросила прощения.

В прошлом году подсудимая Симонова попала в объективы камер наблюдения. На кадрах отчетливо видно, как воспитательница тащит ребенка по снегу, словно ненужную игрушку. После недолгой словесной перепалки начинает наносить удары. Вначале одному, а потом и другому.

Подсудимая изначально заявила, что нанесла побои детям из-за плохого настроения. Но причем тут маленькие воспитанники, объяснить не смогла. Кстати, руководство элитного детского сада тогда ее поддержало. Вот кадры, как директор дошкольного учреждения бросается на журналистов.

Частный детский сад лицензии лишили. Но ее руководитель быстро нашла выход: провела реорганизацию, переименовала и работает дальше. Что касается воспитателя, она также продолжает контактировать с детьми.

Следователи усмотрели в действиях подсудимой статью уголовного кодекса, а именно побои. При этом два эпизода. Прокуратура запросила для Симоновой 400 часов обязательных работ плюс два года запрета заниматься педагогической деятельностью.

Помимо воспитательницы, наказание должны понести и в самом детском саду, считают родители. Говорят, что платили огромные деньги для того, чтобы их дети были в безопасности.