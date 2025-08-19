В Башкирии нашли скелет жреца с отрубленными пальцами

Скелет лежал на животе, лицом вниз в позе приветствия. Левая рука согнута под животом, а правая вытянута к северу. Отдельно от кистей у скелета были найдены пальцы. Учёные предполагают, что пальцы человека были отрублены. У носовой части черепа найден бронзовый наконечник стрелы. Это указывает на ранение в голову. У ног лежал короткий меч (акинак). Также в кургане найдены остатки костей лошади и один бронзовый наконечник стрелы.