В Уфе Шида Яруллина-Мубарякова провела мастер-класс для гаскаровцев

В Уфе известная танцовщица поделилась своим опытом с участниками ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Какой творческий путь прошла Шида Яруллина-Мубарякова и какой вклад внесла в развитие культуры республики – в нашем сюжете.

Шиде Тагировне 81 год, но она не собирается отказываться от дела всей жизни – танцев. Сегодня она дает мастер-класс участникам ансамбля имени Файзи Гаскарова, с которым связан ее творческий путь. Шида Тагировна училась в балетной школе Ташкента, затем окончила ГИТИС, а впоследствии работала педагогом в Большом театре. Сейчас выдающаяся танцовщица проживает в Европе и занимает должность профессора в консерватории балета в городе Санкт-Пелтен.

В России вообще спорт, балет, науки, музыка, музыканты гораздо глубже, гораздо профессиональнее обучаются, и итог – хорошие музыканты. Шида Яруллина-Мубарякова, солистка, художественный руководитель Государственного академического ансамбля народного танца имени Ф. Гаскарова, профессор консерватории балета в Австрии

По словам Шиды Тагировны, после просмотра репетиции она была сильна удивлена. Ее поразили техника и артистизм танцоров. А ведь по большому счету это именно ее заслуга. Еще в 1990 году она предложила Министерству культуры республики набрать группу для обучения в ГИТИСЕ. Тогда воспитанники ансамбля получили высшее образование и ценный опыт от мастеров хореографии. Сейчас многие из них являются признанными артистами, репетиторами.

Она внесла большой вклад в развитие нашего ансамбля. И вот, видите, как на сегодняшний день она еще продолжает работать и с любовью относится, конечно, в первую очередь к ансамблю Гаскарова – все-таки можно сказать это ее детище тоже. Рим Абдульманов, заслуженный артист России, репетитор Государственного академического ансамбля народного танца имени Ф. Гаскарова