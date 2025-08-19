В Уфе Шида Яруллина-Мубарякова провела мастер-класс для гаскаровцев

В Уфе известная танцовщица поделилась своим опытом с участниками ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Какой творческий путь прошла Шида Яруллина-Мубарякова и какой вклад внесла в развитие культуры республики – в нашем сюжете.
Шиде Тагировне 81 год, но она не собирается отказываться от дела всей жизни – танцев. Сегодня она дает мастер-класс участникам ансамбля имени Файзи Гаскарова, с которым связан ее творческий путь. Шида Тагировна училась в балетной школе Ташкента, затем окончила ГИТИС, а впоследствии работала педагогом в Большом театре. Сейчас выдающаяся танцовщица проживает в Европе и занимает должность профессора в консерватории балета в городе Санкт-Пелтен.
По словам Шиды Тагировны, после просмотра репетиции она была сильна удивлена. Ее поразили техника и артистизм танцоров. А ведь по большому счету это именно ее заслуга. Еще в 1990 году она предложила Министерству культуры республики набрать группу для обучения в ГИТИСЕ. Тогда воспитанники ансамбля получили высшее образование и ценный опыт от мастеров хореографии. Сейчас многие из них являются признанными артистами, репетиторами.
Жизненный опыт и профессиональное мастерство Шиды Тагировны и сегодня служат примером для многих танцоров. В ближайшее время у коллектива состоится концерт, к которому их подготовит выдающаяся танцовщица.