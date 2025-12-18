В Уфе провели кулинарный мастер-класс для детей с диабетом

В Уфе для детей с диабетом и их родителей провели кулинарный мастер-класс. Специалисты рассказали, как подготовить новогодний стол без вреда для здоровья. Занятие прошло в рамках проекта «Школа диабета: новые грани восприятия», поддержанного Фондом президентских грантов.

Люди с диабетом первого типа всегда должны знать, сколько углеводов в каждом приеме пищи, чтобы подобрать нужную дозировку инсулина для поддержания уровня сахара в крови в норме. Мастер-класс провели врач-эндокринолог, диетолог и повара 39-й гимназии, где и проходило мероприятие.