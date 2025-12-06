В Уфе провели мастер-класс по склеротерапии геморроидальных узлов

В РКБ имени Куватова провели склеротерапию геморроидальных узлов. Операция прошла в рамках мастер-класса Российской школы колоректальной хирургии с участием ведущих экспертов страны. Стоит отметить, что данный недуг – не редкость. И в большинстве случаев борются с ним путём классической операции с использованием скальпеля или лазера.

Такая процедура отличается хорошими показателями эффективности, но чревата осложнениями и длительной реабилитацией. Именно поэтому в качестве альтернативы медики всё чаще прибегают к таким малоинвазивным методикам, как склеротерапия. Основным показанием к проведению процедуры является кровоточащий геморрой.