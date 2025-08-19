В Уфе жители многоэтажек жалуются на затопленные подвалы

Кругом вода, сырость и зеленый мох. Жители многоэтажек Уфы бьют тревогу: подтопленные подвалы могут стать причиной серьезных проблем. Их вопрос не решался несколько недель, все это время жители писали письма в различные инстанции.

На работе у сотрудницы пункта выдачи заказов теперь стоят резиновые сапоги. Хлюпать ногами приходится и ей, и клиентам. К слову, часть из них уже сменили ПВЗ – во время примерки одежды здесь немудрено уплыть.

Подвал дома по проспекту Октября топит не первый месяц, так говорят жильцы. В сырости находятся недешевые узлы отопления и другое оборудование. Первые этажи занимают предприниматели, они тоже попали в мокрую историю.

А вот владельцам квартир бежать отсюда некуда. Дом хоть и старый, но расположен на красной линии. Если кто-то украшает интерьер дизайнерским мхом за деньги, здесь он расцвел бесплатно.

Как нам пояснили, был прорыв инженерных сетей Уфаводоканала. В конце прошлой недели их отремонтировали. Однако пока была утечка, вода скопилась и продолжает доставлять неудобства.

С такой же проблемой прорыва трубы столкнулись и жильцы дома по улице Революционной. Эта ситуация у них с начала августа. Аварийная труба находится в подвале, ее ремонт – ответственность эксплуатирующей организации. Однако для этого необходимо отключение воды на проблемном участке Уфаводоканалом.

Со слов специалистов, в доме по улице Революционной работы сегодня начались. А жителям многоэтажки по проспекту Октября придется ждать, пока не подсохнет.