В Уфе судят воспитательницу, обвиняемую в избиении детей

Получит реальный срок или обязательные работы? Сегодня в мировом суде Орджоникидзевского района Уфы начали судить воспитателя частного детского садика. Педагога обвинили в избиении малолетних детей. Громкий случай произошел еще в декабре прошлого года. И только сейчас компетентным органам удалось собрать всю доказательную базу и довести дело до суда.

О том, что ей, человеку с педагогическим образованием и огромным стажем работы с детьми, придется общаться с родителями избитых малышей в кабинете мирового судьи, Айвика Симонова даже представить себе не могла. Воспитателя обвинили в экзекуции над малолетними. В качестве доказательств пострадавшие приводят слова своих детей и видеозапись с камеры, установленной на улице дошкольного учреждения.

Эти кадры, сделанные в элитном детском саду, оказались в распоряжении родителей и развеяли все мифы о том, что чем дороже частное учреждение, тем безопаснее чувствуют себя дети. На видео отчетливо видно, как воспитательница тащит ребенка по снегу, словно ненужную игрушку. Крики и плач других детей, на чьих глазах и демонстрируются сомнительные методы воспитания, лишь накаляют и без того нервную обстановку. Успокоить воспитанников педагог решается не словом, а делом – ударом наотмашь она раскидывает малышей в разные стороны.

Частный детский сад лицензии лишился. Но ее руководитель быстро нашла выход: провела реорганизацию, переименовалась и работает дальше. Что касается воспитателя, она также продолжает контактировать с детьми.

Делом занимались в Следственном комитете. На контроле ситуацию держали и в региональной прокуратуре. После 8 месяцев всех необходимых процедур воспитателю предъявили обвинение по статье 116 «Побои». При этом усмотрели два эпизода.

Что касается подсудимой, то свою вину она признала полностью. Просила Фемиду судить ее в особом порядке. Огласить приговор могут уже на следующем заседании.