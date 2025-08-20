В Башкирии погоня за подозрительным водителем закончилась аварией

Недалеко от Стерлитамака погоня за подозрительным водителем закончилась дорожно-транспортным происшествием.

14 августа у лесополосы полицейские проводили комплекс мероприятий по пресечению наркопреступлений. Они заметили автомобиль «Лада Ларугс» и решили проверить документы водителя, однако он попытался уехать. Началась погоня. Автомобилист допустил касательное столкновение со служебным автомобилем, причинив незначительные механические повреждения.