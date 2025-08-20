Врачи Башкирии спасли жизнь 7-дневному малышу с пороком сердца

С июня 2024 года в новом хирургическом корпусе Республиканского кардиоцентра проведено более 5,3 тысячи исследований и операций.
Сообщается, что самым взрослым пациентом стал 99-летний мужчина, которому провели успешное коронарное стентирование по поводу инфаркта миокарда. А самым юным – 7-дневный малыш с врождённым пороком сердца.
За год 4 314 человек получили лечение в круглосуточном стационаре кардиоцентра, 33 368 пациентов проконсультировали в поликлинике. Также врачи провели более 80 уникальных высокотехнологичных операций.