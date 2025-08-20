В Уфе 17-летний подросток гонял на мопеде без прав

Сегодня, 20 августа, в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» сотрудники ГАИ Уфы остановили мопед на улице Чекмагушевская. За рулем оказался 17-летний подросток, у которого не было водительского удостоверения.

Подростка отстранили от управления мопедом в присутствии родителей. Транспортное средство поместили на спецстоянку.

В отношении несовершеннолетнего составили административный протокол. Материалы по делу его родителей передали в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении их к административной ответственности.