В Уфе студента-подростка задержали за вождение без прав

В Уфе сотрудники ГАИ задержали несовершеннолетнего студента, управлявшего автомобилем «ВАЗ» без водительского удостоверения. Инцидент произошел 5 декабря в селе Максимовка.
В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился 17-летний учащийся одного из уфимских колледжей. На место происшествия были вызваны родители юноши. В их присутствии подростка отстранили от управления, а автомобиль поместили на спецстоянку.
В отношении матери несовершеннолетнего составлены административные материалы. Решается вопрос о привлечении ее к ответственности.
Фото: ГАИ Уфы.