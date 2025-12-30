В Уфе студента-подростка задержали за вождение без прав

В Уфе сотрудники ГАИ задержали несовершеннолетнего студента, управлявшего автомобилем «ВАЗ» без водительского удостоверения. Инцидент произошел 5 декабря в селе Максимовка.

Фото №1 - В Уфе студента-подростка задержали за вождение без прав

В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился 17-летний учащийся одного из уфимских колледжей. На место происшествия были вызваны родители юноши. В их присутствии подростка отстранили от управления, а автомобиль поместили на спецстоянку.

В отношении матери несовершеннолетнего составлены административные материалы. Решается вопрос о привлечении ее к ответственности.

Фото: ГАИ Уфы.

