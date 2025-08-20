Жителя Башкирии лишили иномарки за повторное пьяное вождение

Стерлитамакский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили в прокуратуре республики, в феврале этого года сотрудники ГАИ остановили мужчину за рулём «Kia Rio». Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в его организме. Выяснилось, что водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ, лишил водительских прав на два года и конфисковал автомобиль в пользу государства.