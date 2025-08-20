Башкирские шпажисты готовятся открыть новый сезон

Первым стартом станет всероссийский турнир для спортсменов не старше 21 года, который пройдет в Выборге. По его итогам фехтовальщики смогут набрать очки, необходимые для попадания в сборную России.

Затем там же за звание лучших поборются кадеты до 18 лет. Тренировки проходят в уфимском Центре фехтования. На протяжении последних 4 сезонов наши шпажисты занимают первые номера в рейтинге страны. Так, на прошедшей Спартакиаде молодёжи России Таисия Ларькина завоевала бронзу и теперь стремится улучшить результат. Также ожидаются успехи на Первенствах мира и Европы.