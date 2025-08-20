В Уфе возводят станкостроительный завод

Не только дополнительные рабочие места, но и импортозамещающая продукция для российской промышленности. В Уфе возводится станкостроительный завод, где будут производить дозирующих роботов и высокоточные хонинговальные станки. По сути, их уже выпускают в нашей республике. Речь идёт об инвестиционном проекте, который признан приоритетным и подразумевает создание нового современного производства.

Финишная обработка блока цилиндров автомобиля после расточки. Хонинговальный станок позволяет с точностью до микрон получить необходимый размер и шероховатость внутренней поверхности. Такое оборудование активно используется в автомобильной промышленности, двигателестроении, аэрокосмической области и не только.

Производство столь нужных для отечественной промышленности хонинговальных станков – это не единственное направление деятельности компании «Технопром». Здесь также разрабатывают и выпускают дозирующих роботов. В промышленности их используют для высокоточного нанесения герметиков, клеев, компаундов и других составов на детали.

А ещё компания занимается комплексной автоматизацией и роботизацией производственных и складских процессов. А начинали с небольшого конструкторского бюро, с командой из семи человек. Сегодня в штате предприятия более 80 специалистов. В планах еще расшириться. В 2023 году на «Инвестчасе» с Главой Башкортостана компания представила проект по строительству станкостроительного завода. Инвестпроект вошёл в перечень приоритетных в регионе, бизнесменам оказали господдержку.

Инвестиционные часы – это уникальный системный инструмент, внедрение которого позволило ускорить реализацию инвестпроектов, иметь возможность получить гарантии от высшего должностного лица и решить сложные вопросы межведомственного характера.