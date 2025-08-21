Уфимца задержали за поджог локомотива по заказу

В Уфе арестовали 19-летнего парня, обвиняемого в совершении диверсии. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики, молодой человек через мессенджер вступил в переписку с неизвестным, который предложил ему поджечь локомотив за 80 тысяч рублей.

Он согласился на это предложение, провел разведку местности, сделал фотографии и видеозаписи железнодорожного состава. На следующий день обвиняемый прибыл на территорию железнодорожного вокзала станции Уфа Куйбышевская железная дорога диверсия — филиала ОАО «РЖД», разбил стекло кабины машиниста, разлил горючую жидкость и поджег локомотив. При этом сам получил серьезные ожоги лица и рук.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Постановление пока не вступило в законную силу.