В Башкирии виновник ДТП заплатит за эвакуацию пострадавшего на вертолёте

В Башкирии суд удовлетворил иск транспортного прокурора и принял решение о взыскании с виновника ДТП более 600 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в апреле 2024 года в Аскинском районе произошла авария по вине пьяного 28-летнего водителя, ранее лишённого водительских прав. Для эвакуации пострадавшего потребовалось привлечение санитарного вертолёта.

Водителя признали виновным по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»