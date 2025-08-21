В Башкирии виновник ДТП заплатит за эвакуацию пострадавшего на вертолёте

В Башкирии суд удовлетворил иск транспортного прокурора и принял решение о взыскании с виновника ДТП более 600 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.
По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в апреле 2024 года в Аскинском районе произошла авария по вине пьяного 28-летнего водителя, ранее лишённого водительских прав. Для эвакуации пострадавшего потребовалось привлечение санитарного вертолёта.
Водителя признали виновным по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»
Уфимский транспортный прокурор подал в суд иск о возмещении расходов на авиаперевозку пострадавшего в размере свыше 600 тысяч рублей. Суд исковые требования удовлетворил.