В Башкирии задержали водителя после смертельного ДТП

В Альшеевском районе арестовали обвиняемого в совершении ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка.
Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу 43-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД и и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами.
По данным следствия, 18 августа вечером пьяный водитель автомобиля «ВАЗ-2114» двигался по улице Вокзальной в селе Аксеново и совершил наезд на 12-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
Видео: СУ СКР по РБ.