В Башкирии задержали водителя после смертельного ДТП

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу 43-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД и и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами.