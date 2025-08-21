Летняя практика и подработка: как студенты Башкирии работают в лагерях

Более пяти с половиной тысяч участников студенческих отрядов Башкортостана трудоустроились в период летних каникул. Многие из них подрабатывают на различных предприятиях, осваивают специальности. В их числе и будущие педагоги, которые устроились вожатыми в детские лагеря. Как, к примеру, в учреждении «Огонёк» Уфимского района. О том, как молодые люди получают новые знания на практике, зарабатывают деньги и почему многих из них привлекает профессия воспитателя, подробнее далее.
Перед футболом тренировка обязательна. И такому правилу Эльдар Кулешов учит воспитанников детского лагеря «Огонёк». С конца июня он трудится инструктором по физкультуре. Студенту уфимского университета, будущему инженеру, по душе взаимодействовать, помогать подросткам и ребятам помладше. Иногда по необходимости проводить и музыкальные фестивали.
Эльдар Кулешов считает, что полученный педагогический опыт пригодится ему для построения научной карьеры. Да и подростки в восторге от него.
Вкладывает свою душу в должности вожатой и Аюна Дамбаева. У неё в подчинении 12 детей. Студентка Месягутовского педагогического колледжа учится на воспитателя не только теоретически, но и практически. Благодаря разным активностям старается у каждого ребенка развить талант.
Всего в оздоровительном лагере трудятся вожатыми около полусотни человек. Двадцать из них — представители студенческих отрядов. Многие из них — будущие учителя начальных классов. Как и любому человеку, поначалу им было сложно справиться с ролью наставников.
В республике — свыше 100 студотрядов. Юноши и девушки трудятся в сфере строительства, сельского хозяйства, рыболовства, в медучреждениях, промышленности. Как правило, о вакансиях они узнают через свои колледжи и вузы.
Всего в Башкортостане в этом году трудоустроили свыше 5,5 тыс. молодых людей, и, вероятно, к концу лета число работающих увеличилось. По оценкам активистов регионального отделения российских студенческих отрядов, заработная плата варьируется от 20-ти тыс. до 110 тыс. рублей.
Глава Башкортостана подчеркивает, студотряды дают возможность расти молодёжи и развивать в них командный дух. Не забывая, конечно, о создании комфортных условий труда и соблюдения всех правил производственной безопасности.
Руководитель республики отметил, что в республике обучаются свыше ста тысяч студентов. Летние подработки — это еще новые полезные знакомства, обретение друзей и приятные воспоминания на всю жизнь.