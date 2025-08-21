Летняя практика и подработка: как студенты Башкирии работают в лагерях

Более пяти с половиной тысяч участников студенческих отрядов Башкортостана трудоустроились в период летних каникул. Многие из них подрабатывают на различных предприятиях, осваивают специальности. В их числе и будущие педагоги, которые устроились вожатыми в детские лагеря. Как, к примеру, в учреждении «Огонёк» Уфимского района. О том, как молодые люди получают новые знания на практике, зарабатывают деньги и почему многих из них привлекает профессия воспитателя, подробнее далее.

Перед футболом тренировка обязательна. И такому правилу Эльдар Кулешов учит воспитанников детского лагеря «Огонёк». С конца июня он трудится инструктором по физкультуре. Студенту уфимского университета, будущему инженеру, по душе взаимодействовать, помогать подросткам и ребятам помладше. Иногда по необходимости проводить и музыкальные фестивали.

Потому что я очень люблю детей, я самый старший сын в семье и очень люблю своих братьев. Подрабатываю я именно здесь, потому что здесь свежий воздух, это вкусная пища, контролируемая, это постоянная спортивная деятельность, а также самое главное для меня — творческая деятельность для детей. Эльдар Кулешов, физический руководитель детского лагеря «Огонёк»

Эльдар Кулешов считает, что полученный педагогический опыт пригодится ему для построения научной карьеры. Да и подростки в восторге от него.

Эльдар Дмитриевич — прекрасный физический руководитель, прекрасный светорежиссёр. Он иногда заходит к нам в комнату, с нами болтает, нам очень хорошо, классно. Он очень смешной, классно танцует и просто такой энергичный человек, и нам он очень нравится. Амирхан Сафин, воспитанник детского лагеря «Огонёк»

Вкладывает свою душу в должности вожатой и Аюна Дамбаева. У неё в подчинении 12 детей. Студентка Месягутовского педагогического колледжа учится на воспитателя не только теоретически, но и практически. Благодаря разным активностям старается у каждого ребенка развить талант.

Я их учу быть более активными, показывать себя, не стесняться, не стесняться никого. Открываться, учу их разным рукоделиям. Помогаю им часто, какие-то игры создаю, там, например, твистер создала для детишек поиграть. В разные игры играю, спортом занимаемся. Аюна Дамбаева, вожатая детского лагеря «Огонёк»

Всего в оздоровительном лагере трудятся вожатыми около полусотни человек. Двадцать из них — представители студенческих отрядов. Многие из них — будущие учителя начальных классов. Как и любому человеку, поначалу им было сложно справиться с ролью наставников.

Потому что ребята только начинали вливаться в коллектив, но мы быстро смогли его сплотить, и многим вожатым, по их отзывам, очень приятно здесь работать, нравится здесь работать. Многие вернулись бы сюда и в осеннюю смену, и в следующий сезон. Любовь Черепанова, старшая вожатая детского лагеря «Огонёк»

Мы сотрудничаем второй год. «Огонёк» очень в целом доволен студенческими отрядами Башкортостана. В целом вожатые очень себя хорошо проявляют. В районе 200 человек у нас сейчас отдыхают, и за весь сезон у нас было 800 детей. Айнур Бакиев, художественный руководитель детского лагеря «Огонёк»

В республике — свыше 100 студотрядов. Юноши и девушки трудятся в сфере строительства, сельского хозяйства, рыболовства, в медучреждениях, промышленности. Как правило, о вакансиях они узнают через свои колледжи и вузы.

Всего в Башкортостане в этом году трудоустроили свыше 5,5 тыс. молодых людей, и, вероятно, к концу лета число работающих увеличилось. По оценкам активистов регионального отделения российских студенческих отрядов, заработная плата варьируется от 20-ти тыс. до 110 тыс. рублей.

Глава Башкортостана подчеркивает, студотряды дают возможность расти молодёжи и развивать в них командный дух. Не забывая, конечно, о создании комфортных условий труда и соблюдения всех правил производственной безопасности.

Это нужно, чтобы по приезду ребята приехали. Это месторасположение, питание, вопросы техники безопасности, общественной безопасности, доставки до работы, сам процесс работы. Это большой такой интеллектуальный процесс на самом деле, который нужно решать и заниматься. И я считаю, что в этом процессе есть экономическая составляющая и такая духовно-нравственная — патриотическая. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан