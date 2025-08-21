В Башкирии продолжается набор на военную службу по контракту

В Башкортостане активно ведется набор на военную службу по контракту. Ежедневно десятки человек приезжают в центр «Защитник», который работает на базе санатория «Черемушки».

Здесь в режиме единого окна можно пройти медкомиссию, оформить документы и подписать контракт с Министерством обороны. При подписании контракта положена единовременная выплата от 1,5 млн рублей и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей.