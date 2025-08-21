«Призвание — Родину защищать»: истории офицеров из Башкирии

Боевой дух и профессионализм этих людей являются основой безопасности и стабильности государства. Сегодня в России отмечается День офицера. Профессиональный праздник, объединяющий командный состав всех силовых структур страны. Следующий сюжет о тех, кто гордо говорит: «Мое призвание — родину защищать».

Он до сих пор хранит памятное заявление на поступление в Оренбургское лётное училище, написанное в мае 1978 года. Стать курсантом было по тем временам нелегко, конкурс — 20 человек на место. Но Ильдар Исхаков прошёл то испытание, которое открыло перед ним ворота в небо.

На Дальний Восток его направили сразу после окончания училища. Уже там Ильдар Исхаков становится лётчиком военной морской авиации и барражирует просторы Тихого океана. Всё это время рядом с ним была вторая половинка. Пока он в небе, дома ждала любящая супруга.

Отдав 13 лет военной авиации, они вернулись на родину жены, в Уфу. После чего офицер запаса Ильдар Исхаков продолжил трудовую карьеру уже на гражданке. Но небо и военная служба остались не просто в воспоминаниях, он продолжает патриотическую работу как ветеран и помогает в организации гуманитарных конвоев в зону СВО.

В семье Надыровых из Чишминского района сегодня двойной праздник. Профессиональный — День офицера, и отец, и сын военные, и день рождения младшего представителя военной династии Эрнеста Надырова. Его будущую карьеру во многом предопределил пример отца.

Отец — подполковник в отставке, и у сына на погонах две большие звезды. Более 25 лет Эрнест Надыров прослужил в разных воинских частях центрального военного округа. Сегодня он является военным комиссаром Чишминского района.