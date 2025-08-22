Житель Башкирии получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков

По данным ведомства, в марте-апреле этого года 22-летний мужчина был вовлечен в преступную группу, где выполнял функции курьера. Он получил через мессенджер от родственника координаты крупной партии наркотиков, расположенной в лесном массиве около села Покровка Туймазинского района. После того как забрал наркотики, он расфасовал их в своей квартире для дальнейшего сбыта. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции.