Боец СВО из Башкирии обеспечил связь между подразделениями

Участник специальной военной операции с позывным «Шахтёр» из Гафурийского района отличился во время выполнения боевых задач. Рассказом о своих буднях на фронте он поделился с редакцией «Звезды».
Геннадий Гулин был призван в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года, а уже 22 ноября получил первое офицерское звание младшего лейтенанта.
По данным боевого листка 439 мотострелкового штурмового полка, военнослужащий в ходе спецоперации выполняет обязанности начальника связи — командира взвода связи мотострелкового штурмового батальона. «Шахтёр» получил звание лейтенанта.
Недавно в районе населенного пункта Шевченко (ДНР) он успешно организовал связь между командованием полка и 1 мотострелковым штурмовым батальоном. Лейтенант Гулин проявил лидерские качества, грамотно управляя своим личным составом и предотвращая разрывы связи.
Благодаря своей решимости и отваге, «Шахтёр» успешно выполнил поставленные задачи, что помогло продвинуть войска вперёд и сохранить жизни российских военнослужащих.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Звезда».