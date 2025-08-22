В Башкирии начались Дни армейской культуры

Дни армейской культуры стартовали в Башкортостане. Уфа стала одной из главных площадок федерального проекта Минобороны России. С 22 по 27 августа для горожан и гостей столицы подготовили насыщенную программу. Это более 30 концертов, выставок, мастер-классов и не только. Сегодня в рамках Дней армейской культуры состоялся также круглый стол клуба «Своя семейная гостиная».

Медаль «За отвагу» — родителям погибшего бойца и другие общественные награды тем, кто воспитал истинных патриотов. А ещё башкирский филиал госфонда «Защитники Отечества» передал ветеранам СВО с инвалидностью комплекты адаптивной одежды для реабилитации и занятий спортом. Она была внесена в перечень технических средств реабилитации весной 2025 года.

Всесторонняя поддержка ветеранов и семей участников специальной военной операции. Вот основной вопрос сегодняшнего круглого стола «Своя семейная гостиная». В рамках Дней армейской культуры в Колонном зале республики собрались участники СВО, родители погибших бойцов, религиозные и общественные деятели.

Стартовавшие сегодня в Башкортостане Дни армейской культуры посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, году защитника Отечества в России и году поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в нашей республике.

Официальное открытие Дней армейской культуры состоялось сегодня вечером на Советской площади. Церемония началась с парада, приуроченного к Дню Государственного флага Российской Федерации, который отмечается ежегодно 22 августа.

После прохождения знамённых групп парадный расчёт, состоящий из спортсменов и общественных деятелей республики, вынес на Советскую площадь государственный флаг России длиной около 10 метров. Дни армейской культуры проводятся по предложению Министерства обороны Российской Федерации и согласно распоряжению Главы Республики Башкортостан.

В рамках Дней армейской культуры в Уфе стартовал третий фестиваль классической музыки «Романтика осени». Сегодня со сцены звучали песни военных лет. Солистами дня открытия стали заслуженные артисты России Аскар Абдразаков и Василий Ладюк и заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова.