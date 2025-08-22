Автопробеги и парады: как в Башкирии проходят «Дни армейской культуры»

«Дни армейской культуры» стартовали также в других городах и районах республики. Так, в Хайбуллинском районе в рамках первого дня масштабного проекта состоялся автопробег «Отвага! Мужество! Честь!». Мероприятие стало данью уважения подвигу героев и защитников Отечества. Участники локальных войн, различных войск и ветераны СВО проехали с флагами по улицам села Акъяр. Завершился автопробег возложением цветов в Парке Победы и патриотическим концертом.

Настоящим парадом на колёсах дни армейской культуры встретили и в Сибае. Участие в нем приняли свыше 50 человек. Они украсили свои машины флагами и символикой, создавая яркое зрелище на улицах города. После завершения автопробега сибайцы собрались в парке культуры и отдыха, где их ожидал праздничный концерт.

А в Янауле в рамках Дней армейской культуры состоялся флешмоб, приуроченный ко Дню российского триколора. Местных жителей поздравили глава администрации района Салават Гильмиев и председатель комитета Госсобрания-Курултая по аграрным вопросам, экологии и природопользования Ильшат Вазигатов.

В Ишимбае прошел концерт «Пою тебе, моя Отчизна!». Участие в нем приняли творческие коллективы центра национальных культур. Артисты исполнили патриотические песни, тем самым подчеркивая важность подвигов советских солдат и участников спецоперации.

Праздничный концерт в рамках «Дней армейской культуры» прошел и в детском оздоровительном лагере «Берёзка» в Уфимском районе. Ребята почтили память ветеранов Великой Отечественной войны и выразили благодарность защитникам Отечества, которые сейчас сражаются во имя светлого будущего страны.