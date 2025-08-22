Водитель с большим сердцем: как житель Уфы помогает нуждающимся

Таксист не по необходимости, а по призванию. 63-летний уфимец вот уже 10-й год работает в этой сфере. Удивительного здесь мало, если не знать, что у Ильгиза Ишмаева от рождения нет обеих рук. Но это не мешает ему водить автомобиль. Очень часто он подвозит пассажиров с ограниченными возможностями бесплатно, а ветеранам войны привозит лекарства и продукты.

Перед каждым рабочим днем Ильгиз Ишмаев обязательно проверяет уровень масла, давление в колесах. Привык к любому делу подходить основательно. И только после этого заступает на рейс.

Освоить вождение автомобиля решился в солидном возрасте — уже в 50. Специально, чтобы работать в такси. А до этого сам изготавливал даже гвозди, вспоминает, всегда что-то чинил. Никогда не сидел на месте просто так.