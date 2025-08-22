Бойцы СВО из Башкирии завоевали медали на «Кубке Защитников Отечества»

Бойцы специальной военной операции из Башкортостана завоевали три золотые и одну серебряную медали на «Кубке Защитников Отечества». В Нижегородской области прошли соревнования межрегионального уровня. В них приняли участие 130 ветеранов СВО из 14 субъектов страны.

В рамках турнира прошли состязания по пулевой стрельбе и стрельбе из лука, пауэрлифтингу, спортивному метанию ножа, настольному теннису.

Команда из республики заняла второе место по волейболу сидя. Еще три золотые медали завоевали бойцы по настольному теннису. Чемпионами стали Дмитрий Феликсов из Уфы, Владимир Егоров из Стерлитамака и Равиль Шангареев из Чишминского района.