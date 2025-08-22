В Башкирии более 400 адвокатов приняли участие в спортивном празднике

Более 400 адвокатов из разных городов и районов республики собрались в Гафурийском районе. Там прошли традиционные спортивно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню башкирской адвокатуры.

Перед началом соревновательной программы состоялась торжественная церемония, во время которой лучших наградили за успехи в работе. Затем участники состязались в разных дисциплинах, в том числе стрельба из лука, дартс, бег.