В Башкирии более 400 адвокатов приняли участие в спортивном празднике

Более 400 адвокатов из разных городов и районов республики собрались в Гафурийском районе. Там прошли традиционные спортивно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню башкирской адвокатуры.
Перед началом соревновательной программы состоялась торжественная церемония, во время которой лучших наградили за успехи в работе. Затем участники состязались в разных дисциплинах, в том числе стрельба из лука, дартс, бег.
Нынешний турнир посвятили защитникам Отечества — участникам специальной операции. Сам руководитель адвокатской палаты республики Булат Юмадилов прошел СВО. По его следам отправились десятки коллег. Некоторые из них, увы, не вернулись. Сегодня объединение оказывает помощь и поддержку бойцам.