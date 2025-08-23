В Уфе прошел библиотечный форум «Сила в Правде»

Библиотечный форум «Сила в Правде» и уникальные выставки в уфимских музеях, а вечером на Советской площади вновь звучала классическая музыка. Сегодня в Башкортостане продолжились дни армейской культуры. Масштабный проект Министерства обороны продлится до 27 августа. Уфимцев и гостей города ожидает насыщенная программа.

Патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Обсудить эти два вопроса собрались специалисты библиотечного дела с разных уголков Башкортостана. В рамках Дней армейской культуры в Колонном зале республики состоялся библиотечный форум «Сила в Правде».

Участники форума, в частности, обсудили сохранение культурного наследия, роль литературы в патриотическом воспитании молодёжи, противодействие искажению истории. Особое внимание уделили вопросам укрепления гражданского единства через культурные институты. Участие в библиотечном форуме приняла представитель департамента культуры Министерства обороны России Ольга Фалер.

В рамках Дней армейской культуры в Уфе проходит множество выставок. В Башкирском государственном художественном музее развернулась экспозиция «Открываем Россию заново вместе».

В одном выставочном пространстве представлены работы членов студии военных художников имени Грекова и художников Башкортостана и России из собрания самого музея Нестерова.

Тем временем в музее полярников имени Валериана Альбанова в Уфе состоялось открытие передвижных выставок, приуроченных к Дням армейской культуры. Свою экспозицию здесь представил и Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого из Санкт-Петербурга. Помимо этого открылась выставка.

«Великая Отечественная война в Арктике. Уроженцы Башкортостана на защите северных рубежей» и «Моряки-подводники из нашей республики, служившие на атомной подводной лодке «Курск».