В Уфе прошла встреча разработчиков и исследователей клуба «ИИшница»

В Уфе в Геномном центре прошла встреча разработчиков и исследователей в области искусственного интеллекта. Участники мероприятия — члены клуба «ИИшница». Он появился в начале прошлого года как проект, который объединяет тех, кому интересна тема искусственного интеллекта и возможности его использования и внедрения.
В клубе уже около двухсот человек. Регулярно его участники собираются и обсуждают, куда движется развитие технологии. В этот раз перед на мероприятии выступил победитель международной олимпиады по ИИ Тимур Гарифуллин и руководитель отдела одного из крупнейшего маркетплейса Руслан Ахметвалеев.
Площадкой для мероприятия стало пространство «Школа 21» на базе геномного центра Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Это проект Сбера для всех желающих сменить профессию и найти себя в сфере IT. Здесь помогут с нуля освоить новую профессию, найти себя в сфере информационных технологий. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний и умения программировать.