В Уфе прошла встреча разработчиков и исследователей клуба «ИИшница»

В Уфе в Геномном центре прошла встреча разработчиков и исследователей в области искусственного интеллекта. Участники мероприятия — члены клуба «ИИшница». Он появился в начале прошлого года как проект, который объединяет тех, кому интересна тема искусственного интеллекта и возможности его использования и внедрения.

В клубе уже около двухсот человек. Регулярно его участники собираются и обсуждают, куда движется развитие технологии. В этот раз перед на мероприятии выступил победитель международной олимпиады по ИИ Тимур Гарифуллин и руководитель отдела одного из крупнейшего маркетплейса Руслан Ахметвалеев.