В Уфе подошел к концу форум классных руководителей

«Ученик превзойдет учителя» — так звучит главная тема форума классных руководителей, состоявшегося в Уфе. На мероприятии участников ждали образовательные площадки с советами от спикеров. Лучшие педагоги были награждены за свой профессиональный труд.

Здесь только те, кого объединяет любовь к детям и своему делу. Форум классных руководителей реализуется в Башкортостане уже второй год. Обсуждаются темы, с которыми сталкивается учителя каждый день. На церемонии открытия не оставили без внимания педагогов, чья работа стала социально-значимой для республики.

Выразили благодарность и тем классным руководителям, чьи ученики совершили подвиги. По мнению организаторов, учитель как никто другой закладывает в детей ценности, определяющие их поступки.

На форуме работало более десяти площадок. Занятия были посвящены противодействию деструктивному поведению детей и вовлечению их в процесс обучения современными технологиями. Также каждому педагогу могли оказать юридическую помощь. На мероприятие для обмена опытом были приглашены гости из Кировской и Оренбургской области, Удмуртии и Нижнего Новгорода.