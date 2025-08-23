В Уфе прошла акция «Флаг единства»

В Уфе на базе Межвузовского студенческого кампуса прошла акция «Флаг единства». Более 150 участников, включая активистов Движения Первых, приняли участие во флешмобе.

Они исполнили гимн страны и развернули самый большой в республике цифровой триколор длиной 112 метров, а также расправили традиционный 20-метровый флаг. Также в рамках акции над городом пролетел легкомоторный самолет, пронося флаг Российской Федерации. Это мероприятие прошло при поддержке аэродрома Первушино, откуда и прилетел самолет.