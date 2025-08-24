«Дни армейской культуры»: как в Башкирии проходит проект Минобороны России

Поддержать участников СВО, сохранить историческую правду и воспитать патриотизм. В Башкортостане успешно стартовал федеральный проект Министерства обороны России. В рамках «Дней армейской культуры» в республике до 27 августа состоятся множество мероприятий. Это круглые столы, мастер-классы и другие активности. А каждый вечер Советская площадь Уфы превращается в концертный зал под открытым небом.

После прохождения знамённых групп, парадный расчет, состоящий из спортсменов и общественных деятелей республики, выносит на Советскую площадь главный государственный символ длиною около 10 метров. И неспроста. «Дни армейской культуры» в Уфе стартуют в День российского флага.

Торжественное открытие форума завершилось минутой молчания, которой почтили память погибших участников специальной военной операции. «Дни армейской культуры» проводятся по предложению Министерства обороны России и согласно распоряжению Главы Республики Башкортостан. Центральной локацией выбрана Советская площадь, где и пройдут основные мероприятия.

В рамках «Дней армейской культуры» в Уфе стартовал третий фестиваль классической музыки «Романтика осени». В первый день со сцены звучали песни военных лет. Солистами дня открытия стали заслуженные артисты России Аскар Абдразаков и Василий Ладюк, а также заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова.

Не только концертные номера наполнены духом патриотизма, но и вся программа «Дней армейской культуры». В рамках масштабного федерального проекта в Уфе проходят различные мастер-классы, круглые столы и форумы.

Патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти стали основными вопросами, которые накануне обсудили специалисты библиотечного дела с разных уголков Башкортостана. В рамках «Дней армейской культуры» в Колонном зале республики состоялся библиотечный форум «Сила в Правде».

Днём ранее в Колонном зале состоялся еще один форум, собравший уже участников СВО и родителей погибших бойцов. На круглом столе «Своя семейная гостиная» обсудили всестороннюю поддержку ветеранов и семей участников специальной военной операции.

На форуме состоялось награждение – родителям одного из погибших бойцов передали медаль «За отвагу». Также представители башкирского филиала госфонда «Защитники Отечества» передали ветеранам СВО с инвалидностью комплекты адаптивной одежды для реабилитации и занятий спортом. Она была внесена в перечень технических средств реабилитации весной 2025 года.

В рамках «Дней армейской культуры» в Уфе проходит множество выставок. В Музее полярников имени Валериана Альбанова свою экспозицию представил Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого из Санкт-Петербурга. А в Башкирском государственном художественном музее развернулась выставка «Открываем Россию заново, вместе». Свои работы показывают члены студии военных художников имени Грекова и живописцев Башкортостана и России из собрания самого музея Нестерова.

Шесть ярких дней, насыщенных концертами, выставками в музеях по всей республике, патриотическими кинопоказами и мастер-классами. «Дни армейской культуры» в Башкортостане посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества в России и Году поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Башкортостане.