В Уфе завершился III фестиваль классической музыки «Романтика осени»

В рамках «Дней армейской культуры» в Уфе проходил III Международный фестиваль классической музыки «Романтика осени». Мероприятие каждый год принимает участников из разных регионов. В этом году, помимо певицы из Беларуси, специальным гостем стал пианист из Великобритании Фредерик Кемпф. Он выступал на одной сцене с госоркестром Башкортостана.

Завершающий день музыкального праздника посвятили интернациональному искусству. Со сцены звучали «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина, музыканты также исполнили третью часть Второй симфонии Сергея Рахманинова, сюиту «Маскарад» Арама Хачатуряна. Не обошли стороной и башкирских метров – речь о симфонической поэме «Салават» Загира Исмагилова.