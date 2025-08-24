В России с 1 сентября запретят коммерческую деятельность в СНТ

Бизнес под запретом. С 1 сентября на территории садовых товариществ нельзя будет заниматься любой коммерческой деятельностью. Табу на автомастерские, гостиницы, платные бани или сауны, кафе и даже магазины. Нововведение уже вызвало ряд вопросов как у предпринимателей, так и у самих дачников. Что делать тем, кто не первый год получает доход, оказывая различные услуги на территории СНТ?

Этот магазин – единственный на пять садовых товариществ. В потенциальной зоне обслуживания – почти полторы тысячи участков. Дачи расположены на своеобразном полуострове. До большой земли либо давать крюк на машине, либо пробираться пешком по бездорожью.

В СНТ «Родник» стандартный размер участка – чуть меньше 4 соток. На одном из таких и расположена торговая точка. И уже с 1 сентября, согласно новой поправке, она станет вне закона. Владельцы, как и клиенты, в недоумении.

Под запрет попадает любая коммерческая деятельность. Не только традиционные торговые лавки, но и, например, маркетплейсы. А еще нельзя будет открыть сауны, гостиницы или автомастерские. Впрочем, здесь, например, как уверяет мужчина, благотворительная шиномонтажка. Судя по вывеске, плату за работу не берут. Выходит, и под новый закон не попадают.

Одна из лазеек, которой уже пытаются воспользоваться некоторые предприниматели, – перевод земель из одной категории в другую. Пока непонятно, станет ли этот способ спасением для бизнеса. Эксперты скептически относятся к такой затее.

Юристы подчеркивают: закон не такой уж и новый. Сады изначально предназначались только для одной единственной деятельности – огородничества. И, по сути, поправка лишь уточняет уже существующую формулировку: использовать участки только для удовлетворения личных нужд без какой-либо коммерческой деятельности

Конечно, бизнес бизнесу рознь. Если небольшой магазин на окраине вряд ли кому помешает, то какая-нибудь баня в центре товарищества с ее шумными клиентами порой может доставить хлопот огородникам.