В России блогеров начнут штрафовать за рекламу в запрещённых соцсетях

С 1 сентября в России вводится запрет и на размещение рекламы на запрещенных ресурсах, в том числе в соцсетях, признанных экстремистскими организациями. За нарушение пользователям будет грозить денежный штраф до полумиллиона рублей и даже блокировка аккаунта. Также нельзя будет проводить совместные розыгрыши и взаимопиары. Эксперты предупреждают: последствия могут возникнуть и из-за старых публикаций.

Если многих героев наших сюжетов камера зачастую приводит в ступор, то это точно не про Гульназ Фаттахову. Она и сама долгое время работала на телевидении, а теперь уже более десяти лет активно ведет личный блог в соцсетях. Здесь Гульназ делится с подписчиками секретами моды, стиля, воспитания детей и просто рассказывает о своих буднях.

Молодой, красивой и полной жизни Гульназ Фаттахова остается и сегодня. Возможно, именно поэтому число подписчиков в ее акаунте с каждым днем только растет, как и предложения о рекламе. К такому виду заработка Гульназ прибегает нередко. Однако уже с 1 сентября продвижение товаров и услуг в запрещенных в России соцсетях станет незаконным. За нарушение блогеру может грозить денежный штраф и даже блокировка аккаунта.

Причем рекламой может считаться любое упоминание товаров и услуг: даже призыв к подписке с целью обмена контентом. А вот, к примеру, бизнес-аккаунты вполне могут существовать и дальше. Но и здесь есть свои нюансы. Следить за формулировкой важно и при ведении личного аккаунта. Это должен быть информационный контент без призыва к действию. Если же совсем обойтись без рекламы не получается, то для ее размещения можно воспользоваться другими популярными соцсетями, например, Telegram.