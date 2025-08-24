В России блогеров начнут штрафовать за рекламу в запрещённых соцсетях

С 1 сентября в России вводится запрет и на размещение рекламы на запрещенных ресурсах, в том числе в соцсетях, признанных экстремистскими организациями. За нарушение пользователям будет грозить денежный штраф до полумиллиона рублей и даже блокировка аккаунта. Также нельзя будет проводить совместные розыгрыши и взаимопиары. Эксперты предупреждают: последствия могут возникнуть и из-за старых публикаций.
Если многих героев наших сюжетов камера зачастую приводит в ступор, то это точно не про Гульназ Фаттахову. Она и сама долгое время работала на телевидении, а теперь уже более десяти лет активно ведет личный блог в соцсетях. Здесь Гульназ делится с подписчиками секретами моды, стиля, воспитания детей и просто рассказывает о своих буднях.
Молодой, красивой и полной жизни Гульназ Фаттахова остается и сегодня. Возможно, именно поэтому число подписчиков в ее акаунте с каждым днем только растет, как и предложения о рекламе. К такому виду заработка Гульназ прибегает нередко. Однако уже с 1 сентября продвижение товаров и услуг в запрещенных в России соцсетях станет незаконным. За нарушение блогеру может грозить денежный штраф и даже блокировка аккаунта.
Причем рекламой может считаться любое упоминание товаров и услуг: даже призыв к подписке с целью обмена контентом. А вот, к примеру, бизнес-аккаунты вполне могут существовать и дальше. Но и здесь есть свои нюансы. Следить за формулировкой важно и при ведении личного аккаунта. Это должен быть информационный контент без призыва к действию. Если же совсем обойтись без рекламы не получается, то для ее размещения можно воспользоваться другими популярными соцсетями, например, Telegram.
Многочисленной рекламой на страницах блогеров сегодня уже никого не удивишь. Причем для многих из них это даже не дополнительный, а основной способ заработка. А потому соцсети буквально кишат призывами приобрести тот или иной товар: конечно же, по низкой цене и прекрасного качества. Так вот будут ли наказывать за подобные старые публикации, пока неизвестно. Но если страница в открытом доступе, то лучше рекламу удалить – от греха подальше.